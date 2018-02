Berlusconi: "Incentivi per chi assume giovani nelle aziende"

Silvio Berlusconi a poche settimane dal voto ha sempre più chiari gli impegni che dovrà assumere il prossimo governo. E in cima c'è il problema della disoccupazione giovanile che va risolto per rilanciare il Paese. Così il Cavaliere di fatto prepara il suo piano per il l'occupazione e al Tg5 spiega: "Il governo di centrodestra darà una risposta immediata ai ragazzi che non hanno nemmeno più una speranza di trovare una occupazione facendo diventare molto più conveniente per le aziende l’assumere un giovane disoccupato. Aboliremo da subito ogni tassa e ogni contributo sui contratti di praticantato e sui successivi contratti di primo impiego, per i primi sei anni. Assumere un giovane con uno stipendio ad esempio di 1.500 euro costerà all’azienda 1.500, mentre oggi con le tasse e i contributi ne costa quasi 3.000". Poi il Cavaliere torna sulla flat tax: "Oggi l’Italia cresce molto meno degli altri paesi europei. Noi contiamo di arrivare al 3% di crescita con la grande rivoluzione fiscale della flat tax, che in tutti i paesi dove è stata introdotta ha prodotto una forte crescita dell’economia. Ovviamente con la crescita ci sono più posti di lavoro e più entrate nelle casse dello Stato, addirittura del 30%. La flat tax - ha aggiunto il leader di FI - ha anche semplificato radicalmente il rapporto tra fisco e contribuenti, sarà così anche in Italia".