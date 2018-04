Berlusconi: "Gli italiani stanno abbandonando il M5S"

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, torna a chiedere che la guida del Paese sia affidata al centrodestra. Nel farlo commenta il risultato delle Regionali in Friuli Venezia Giulia, che ha vinto vincere il candidato del centrodestra, Massimiliano Fedriga, con il 57,2%.

"Gli italiani - scrive in una nota il Cavaliere - si stanno rendendo conto di quello che i Cinque Stelle sono davvero e, dopo la comprensibile esplosione di protesta delle politiche, li stanno rapidamente abbandonando. Questo conferma ancora una volta - prosegue - che i grillini sono considerati del tutto inadatti a governare, sia una regione, sia a maggior ragione l’intero Paese. La vittoria del centro-destra, la crescita di Forza Italia, il crollo dei cinque stelle sono tre ottime notizie per il Friuli Venezia Giulia e per la nazione".

Berlusconi è molto soddisfatto per la "doppietta" messa a segno nelle ultime due elezioni regionali. "Dopo il Molise, il Friuli Venezia Giulia: le regioni tradizionale roccaforte del Pp stanno diventando di centrodestra".