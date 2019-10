Berlusconi lancia il No tax day per fermare la mazzata fiscale

Dire "no" alle tasse del governo giallorosso. È questo l'obiettivo del "No Tax Day" lanciato dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Il Cav ha le idee chiare e così serra i ranghi degli elettori moderati nella battaglia contro la manovra "tassarola". In una lettera inviata ai militanti di Forza Italia, l'ex premier spiega qual è il piano azzurro per parare il colpo della mazzata fiscale decisa da questo esecutivo: " Le tasse sono in qualche modo il simbolo di ciò che vogliamo combattere: noi crediamo che la persona venga prima dello Stato, che sia portatrice di diritti per natura e non perchè lo Stato glieli concede. Di conseguenza lo Stato - per noi liberali - non può privare i cittadini dei frutti del loro lavoro, se non per una quota limitata strettamente necessaria al funzionamento dei servizi che lo Stato deve garantire ".

A questo punto il Cavaliere ricorda quali sono i dobveri di uno Stato che non può e non deve piegare i cittadinini usando al morsa delle tasse: " I nostri gruppi parlamentari - riprendendo progetti già studiati da tempo dagli economisti più vicini a noi - hanno preparato un progetto di modifica alla Costituzione volto a fissare un tetto all’imposizione fiscale - aggiunge Berlusconi -: lo Stato non potrà mai, per nessuna ragione, imporre una tassazione superiore a un terzo della ricchezza totale prodotta nel Paese durante l’anno, nè ad un singolo contribuente, persona fisica, famiglia o impresa, potrà chiedere più di un terzo dei suoi guadagni ".