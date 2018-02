Berlusconi: "Lista ministri di Di Maio? Governo di sconosciuti"

Silvio Berlusconi a pochi giorni dal voto del 4 marzo torna a mettere nel mirino il Movimento Cinque Stelle. In un'intervista a Radio Anch'io su Radio Uno, il Cavaliere parla dei 5 Stelle si lancia in una "profezia" sugli scenari "post-voto". Il leader di Forza Italia spiega che i grillini potrebbero essere il primo partito, ma di fatto non governeranno: "Non raggiungeranno il 40 per cento richiesto dalla legge elettorale". Poi il Cav parla del peso elettorale dei 5 Stelle: "Avevamo paura, è vero. Avevo sentito in me forte il dovere di scendere in campo ancora quando sembrava avessero la possibilità di essere maggioranza e dare vita a un governo ma questo - assicura - è superato e Di Maio lo sa bensisimo".



Poi sull'ipotesi di affidare un Camera ai pentastellati in caso di vittoria del centrodestra afferma: "Era una forma di gentilezza, di fair play, normale nella Prima Repubblica. Non sarei assolutamente contrario. Ma si potrebbe fare - avverte il leader e candidato premier FI - se la loro opposizione fosse nei limiti di una dinamica responsabile". Poi il leader di Forza Italia commenta anche la lista dei ministri inviata da Di Maio al Colle via mail: "È un governo di personaggi sconosciuti. Se una persona informata come me non le conosce - osserva il leader FI a Radio Anch’io su Rai Radio Uno - vuole dire che non hanno raggiunto l’eccellenza che porta alla visibilità per occupare una sedia in Consiglio dei ministri". Infine ha ribadito la volontà di candidarsi premier tra un anno in caso di ritorno al voto: "Sarò riabilitato dopo una sentenza assurda".