Berlusconi: "M5S banda di sfasciacarrozze mantenuti dalla politica"

Silvio Berlusconi è un fiume in piena. Nell'ultimo giorno di campagna elettorale prima elogia Tajani ("con lui avremo autorevolezza in Europa"), poi prende di mira gli esponenti del Movimento 5 Stelle. "Sfasciacarrozze, una pazza setta che prende ordine" da Grillo e Casaleggio. "Sono loro i veri professionisti della politica - dice a Fatti e misfatti, su TgCom24 - sono mantenuti della politica. Come potrebbero fare qualcosa di buono? Non hanno altro lavoro se dovessero perdere la seggiola... Hanno dentro sempre uno spunto di invidia verso gli altri" , un odio "contro gli imprenditori e contro chi è ricco".

E nel bersaglio, ovviamente, finisce anche il leader pentastellato, Luigi Di Maio: "Non sono riusciti nemmeno a studiare, a farsi una laurea e a fare un lavoro serio", sottolinea Berlusconi. "Il M5S vuole una patrimoniale sui risparmi degli italiani, un signore che è andato via schifato dal Movimento mi ha detto che si era parlato dell’8 per cento".

"Con la campagna elettorale abbiamo fermato l'ascesa del M5S - assicura il Cavaliere -. Sia loro che il Pd non possono arrivare al 40%, il minimo per arrivare al governo, quindi non sono più un pericolo imminente. Mentre noi - aggiunge - siamo attorno al 40% punto più, punto meno". Per Berlusconi c'è una cosa che accomuna Di Maio e Renzi: "Sono degli affabulatori straordinari, quando devono passare dalle parole ai fatti lì casca l'asino".