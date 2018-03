Berlusconi preme per l'incarico: "Sosterrò Salvini e sarò garante"

"Sono convinto che l'Italia abbia bisogno di un governo al più presto e questo governo non può che essere espressione della coalizione che ha prevalso nelle elezioni" . Nell'intervista al Corriere della Sera Silvio Berlusconi lo mette in chiaro subito. "Questa coalizione siamo noi, non i Cinque Stelle, nonostante abbiano ottenuto un risultato certamente positivo" . Per farlo, però, si dovranno trovare in Parlamento i numeri per governare. "Mi auguro che ci saranno parlamentari e forze politiche responsabili e disponibili a questo" .

Nell'intervista al Corriere della Sera il Cavaliere svela di non essere totalmente deluso dal risultato di Forza Italia. "Milioni di italiani mi hanno confermato ancora una volta la loro fiducia - spiega - questo nonostante Forza Italia abbia corso privata del suo leader, costretto da anni, per effetto di una sentenza ingiusta, a non partecipare alle competizioni elettorali" . Al tempo stesso Berlusconi si dice "felice" per il "forte successo" ottenuto dalla Lega. E spiega: "Perché questo, insieme al risultato di Forza Italia, è stato determinante per portare la coalizione ad essere la prima formazione in Parlamento e nel Paese. Ora, nel rispetto pieno dei nostri accordi - continua il Cavaliere - sosterremo lealmente il tentativo di Salvini di creare un governo" . Berlusconi è convinto di riuscirci: "Io, da parte mia, come leader di Forza Italia sono in campo per sostenerlo, per garantire la compattezza della coalizione e per mantenere i nostri impegni con gli elettori" .