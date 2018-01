"Berlusconi presidente" Il nuovo simbolo di Forza Italia

In vista del voto per il prossimo 4 marzo, Forza Italia scalda i motori. Silvio Berlusconi su Twitter ha presentato il simbolo della lista di Forza Italia per l'appuntamento con le urne. Nell'immagine c'è il simbolo del partito e sotto la scritta "Berlusconi presidente". Il Cavaliere presentando il logo ha commentato: "Anche con questa nuova legge elettorale votare è molto facile: basta barrare il logo di Forza Italia". E oggi ad Arcore si terrà un incontro tra lo stesso Berlusconi, il leader della Lega, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Al centro del vertice i piani per il centrodestra in vista del voto e le strategie per la campagna elettorale. Quello di Arcore potrebbe essere il primo di una serie di incontri.



Un secondo summit è previsto successivamente in casa della Lega. Il centrodestra dunque prosegue la sua corsa verso le elezioni politiche forte anche dei sondaggi che ormai danno il campo moderato ad un passo dalla maggioranza in Senato.