Berlusconi: "Pronto a candidarmi premier tra un anno"

"Noi non siamo la Germania" . Silvio Berlusconi allontana l'ipotesi della Große Koalition alla tedesca. "I partiti in campo hanno visioni e principi differenti - mette in chiaro a un forum organizzato dall'Ansa su Facebook - e noi leader del centrodestra ci siamo obbligati con i nostri elettori a non dare vita a grandi coalizione" . Che in Italia sono percepite come "inciuci" . "Sono sicuro che questo non avverrà - assicura - e che noi saremo in grado di avere un governo" . Per il post elezioni, si dice "a disposizione" a proporsi di nuovo come presidente del Consiglio in caso di stallo e si nuove elezioni tra un anno.

A chi ipotizza un Nazareno bis, Berlusconi subito replica che con il Partito democratico e, soprattutto, con Matteo Renzi non è possibile scendere a patti. "Renzi ha un merito, quello di aver tagliato il cordone ombelicale con il passato comunista del suo partito" , ammette il Cavaliere illustrando il programma politico in una lunga intervista esclusiva concessa al settimanale Chi che sarà in edicola domani. "Ma per il resto non ci sono valori, comportamenti e progetti comuni - aggiunge - noi siamo un movimento liberale fondato sui valori cristiani. Il Pd è diventato invece una scatola vuota, senza anima, senza idealità e senza progetto" . L'alleanza resta, quindi, quella con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Noi con l'Italia. Anche la possibilitàù di aprire all'estrema destra è esclusa. "La nostra coalizione - spiega all'Ansa - non ha nulla a che fare con CasaPound, né con i loro programmi. Non avrà nulla a che fare con CasaPound né ora né dopo le elezioni" .