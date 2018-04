Berlusconi ricorda il voto del 18 aprile 1948: "La scelta atlantica è ancora attuale"

Settanta anni fa si tennero le prime elezioni politiche del dopoguerra. Fu uno scontro durissimo, che vide la Democrazia cristiana guidata da Alcide De Gasperi imporsi nettamente contro il Fronte popolare (Pci e Psi) che guardava senza esitazione al modello dell'Unione sovietica. Quel voto, come ricorda Silvio Berlusconi, non fu importante solo per scegliere il primo parlamento della Repubblica, e di conseguenza il primo governo, ma anche per fare una scelta di campo a livello internazionale. E gli italiani, in modo netto, decisero di stare dalla parte dell'Occidente.

Nell'anniversario del voto del 18 aprile 1948 Berlusconi ricorda che "la scelta atlantica, che legò definitivamente l'Italia all'Occidente e all'Europa, è una scelta ancora attuale, di fronte a scenari internazionali profondamente mutati, ma non meno incerti e pericolosi di allora".

"Una scelta - spiega Berlusconi - che pone l'Italia in condizione di svolgere anche oggi, se ne saremo capaci, un ruolo importante nella definizione di nuovi assetti e di nuovi equilibri mondiali basati sulla pace nella sicurezza e nella legalità internazionale".

Berlusconi oggi aprirà l’incontro con i gruppi parlamentari azzurri ricordando quella data, quando "il popolo italiano scriveva una grande pagina della sua storia, scegliendo, dopo una campagna elettorale drammatica, l’Occidente e la democrazia liberale, spezzando definitivamente l’illusione del totalitarismo comunista di impadronirsi del nostro Paese".