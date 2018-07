Berlusconi rinnova Forza Italia: ecco le nomine per il rilancio

Silvio Berlusconi rivoluziona Forza Italia. Oggi ha definito con i vertici del partito il percorso di rinnovamento annunciato nelle scorse settimane con la nomina del Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani a vicepresidente di Forza Italia. Il semaforo verde, atteso da settimane, è arrivato oggi dopo il vertice a palazzo Grazioli.

Parte il rinnovamento azzurro che era stato illustrato dallo stesso Berlusconi in una lettera pubblicata sul Corriere della Sera. I nuovi dipartimenti di Forza Italia saranno guidati da parlamentari con particolare esperienza tecnica e politica nel settore di competenza. La responsabilità del settore Dipartimenti del partito è stata affidata ad Adriano Galliani. Un ruolo con cui si affida al senatore il compito di coordinare il lavoro dei settori tematici. "L'attività dei Dipartimenti - fanno sapere da Forza Italia - sarà integrata dalla Consulta del Presidente alla quale sono state chiamate a partecipare eccellenze del mondo imprenditoriale, del lavoro e della cultura italiana" . La composizione della Consulta verrà comunicata quanto prima. Nei prossimi giorni saranno presentate tutte le altre innovazioni del partito, compresa la riorganizzazione sul territorio a livello regionale operata dal Responsabile della Conferenza dei Coordinatori, Sestino Giacomoni, e con le assemblee provinciali e comunali degli iscritti per l'elezione dei Coordinatori locali.