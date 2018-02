Berlusconi scherza con la reporter: 'Se stringi la mano così, chi ti sposa?'

Silvio Berlusconi e una reporter della Bbc. In un video mandato in onda dall'emittente il leader di Forza Italia sorride con la giovane giornalista dopo una stretta di mano (a detta del Cav) troppo forte.

Il leader di Fi è in piena campagna elettorale per le prossime politiche in programma tra dieci giorni. L'attenzione della stampa internazionale è puntata, ancora una volta, sulle mosse del Cav come dimostrato dall'attenzione che anche l'Europa ha dimostrato nei suoi confronti.

Dopo una intervista la cronista e Berlusconi si salutano cordialmente. Ma prima di uscire dalla porta l'ex premier si concede un consiglio per la giovane interlocutrice: "Non stringa più la mano così forte, sennò poi uno dice 'questa qui mi mena' e non ti sposa". La giornalista è divertita e risponde con cordialità alla battuta del Cav. "Pensavo piacesse la stretta di mano...decisa", dice mentre accompagna Berlusconi fuori dal locale dove si era tenuto l'incontro (guarda il video qui).

"Non un po' meno", consiglia allora il Cav. "Sennò chi ti sposa più?". Poi conclude con un'altra battuta: "Guardi che è stato un incontro fondamentale per la sua vita". Intorno al leader azzurro tutti sorridono. Compresa la divertita reporter.