Berlusconi sente Salvini: domani il vertice a Roma

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono sentiti al telefono - come riferiscono fonti azzurre - in vista del vertice che si terrà domani a palazzo Grazioli, residenza del Cavaliere a Roma, e a cui parteciperà anche Giorgia Meloni.

Il leader di Forza Italia e quello della Lega stanno concordando la strategia da mettere in atto quando, all'insediamento delle Camere, inizieranno le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato e quella da tenere quando si apriranno le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Tra le possibilità per uscire dall'impasse con il Movimento 5 stelle, che rivendica lo scranno più altro di Montecitorio, vi sarebbe l'idea di avanzare una proposta comune del centrodestra per la guida di palazzo Madama. Sul tavolo anche la questione del candidato del centrodestra per le Regionali del Friuli.