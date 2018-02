Berlusconi: "Senza maggioranza al voto C'è il rischio di speculazioni"

Silvio Belrusconi, ospite di Matrix, il talk show di Canale Cinque condotto da Nicola Porro, parla del programma di Forza Italia in vista dell'appuntamento con le urne il prossimo 4 marzo. Tra i punti più rilevanti del programma c'è quello di rilanciare l'occupazione giovanile con una misura chiara e incisiva: "Con il primo decreto che faremo, daremo alle aziende la notizia che se assumono un giovane avranno la detassazione e decontribuzione completa per sei anni, i primi tre anni attraverso il contratto di apprendistato, i secondi tre con il contratto di primo impiego". Poi fissa già i tempi per l'introduzione della flat tax: "Sarà approvata dal Parlamento prima dell’estate e andrà in dichiarazione dei redditi dal 2019". A questo punto il Cavaliera sottolinea come l'ultima mossa del governo sul settore della sanità sia stata dettata probabilmente da esigenze elettorali: "Madia ha fatto la solita mancia pre-elettorale agli infermieri e alle persone che lavorano negli ospedali, un regalino per 440 mila persone".



A questo punto il leader di Forza Italia entra nel merito degli scenari post-voto: "Noi con il Pd non potremmo andare d'accordo: abbiamo provato a farlo con il Patto del Nazareno, ma Renzi non ha mantenuto la parola su niente. Non possiamo metterci a governare con delle persone che hanno delle idee che nulla hanno a che fare con le nostre", ha sottolineato Berlusconi. Poi il Cav ha commentato l'ipotesi di reazioni dei mercati subito dopo il voto in caso di mancanza di una chiara maggioranza: "Penso che se con il voto gli italiani non dovessero dare vita a una maggioranza e a un Governo stabile, ci saranno delle speculazioni su di noi da parte dei mercati come è successo nel 2011 con il nostro Governo". Infine Berlusconi ha rilanciato la promessa fatta ieri davanti all'Ance, l'associazione dei costruttori: "Questo codice appalti verrà assolutamente modificato, e ho anche fatto la proposta di inserire in questo codice appalti le regole europee, che funzionano molto meglio di quello che ha fatto il Governo".