Berlusconi smentisce le voci: "Ho preso due giorni di pausa, ma sto bene"

"Mi spiace deludere i nostri competitor ma io sto bene, sto bene davvero. Il nonno farà vedere i sorci verdi a tutti". Con una telefonata durante la registrazione della puntata di Matrix che andrà in onda stasera, Silvio Berlusconi smentisce le voci che lo vogliono stanco e affaticato dalla campagna elettorale.

"Dopo cinque giorni di 17 ore di lavoro, di ripensamenti e decisioni difficili, col dispiacere e col dolore, mi sono preso dei giorni di sosta", ha spiegato il Cavaliere, "Sono stati giorni stressanti, direi addirittura dolorosi. Ma adesso riprendiamo la campagna elettorale per vincerla". Poi, rivolto a Matteo Salvini - ospite stasera di Nicola Porro - ha scherzato: "Matteo, mi raccomando fai il bravo...".

Che le condizioni del leader di Forza Italia siano buone lo ha confermato anche il suo medico, Alberto Zangrillo: " Questa mattina, almeno due ore di intenso training fisico in piscina ed in palestra. Il modo migliore per riprendersi da un weekend impegnativo ", ha scritto su Facebook il dottore commentando le voci.

E da Arcore confermano che domani l'ex premier sarà in onda in radio e nei prossimi giorni rilascerà delle interviste alle tv locali, oltre a poche e mirate iniziative sul territorio.