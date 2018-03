Berlusconi: "Tajani premier apre prospettive importanti"

" Il presidente Antonio Tajani non avrà bisogno certamente dei miei consigli: ha una grandissima esperienza nel mondo del lavoro, del giornalismo, della politica. Essere riuscito a convincerlo apre delle prospettive importanti per l'Italia ".

È Silvio Berlusconi a parlare in un'intervista al Tg2, tornando a parlare del candidato premier di Forza Italia, che in serata ha ricordato il suo "grande amore per la patria", aggiungendo ancora che Roma ha "carte in regola per contare nell'Unione Europea".

" Un'eventuale alleanza non ci può essere con nessuno, nemmeno con il Pd perchè come facciamo a sederci a un tavolo con persone che hanno fatto così male al paese? L'unica soluzione è che gli italiani di buona volontà vadano a votare ragionando e scegliendo l'unica coalizione che può dare un governo al paese ", ha aggiunto Berlusconi a Porta a Porta.

"Forza Italia avrà diversi voti in più della Lega", assicura Berlusconi, pronto ad accettare un Salvini premier, ma certo anche che un'opzione di questo tipo sia solo ipotetica.