Berlusconi: "Vincere, non c'è un piano B. Noi mai con il Pd"

Torna a parlare e lo fa ai microfoni del Tg1 Silvio Berlusconi, che in un'intervista andata in onda durante il telegiornale delle 20 ribadisce quali sono le sue intenzioni per le prossime elezioni e lo fa con forza.

"Non esiste nessuno piano B", mette in chiaro il leader di Forza Italia, che concedendosi una battuta specifica come "l'unico piano B è il piano Berlusconi per vincere", come aveva anticipato su twitter a quanti tra i suoi elettori lo seguono anche sui social network.

Sulla questione delle alleanze, Berlusconi è altrettanto chiaro. "Come potremmo allearci con il Pd che negli ultimi 5 anni ha governato l'Italia con 4 governi non eletti dai cittadini, ha aumentato le tasse ed il debito pubblico", dice, mentre promette che "la Flat Tax porterà lavoro e occupazione anche al Sud".