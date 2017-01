Berlusconi: "Voto? Non prima di novembre. Di Maio e Di Battista meteorine'

Siamo pronti a votare quando ci sarà una legge elettorale omogenea tra Camera e Senato ed è difficile che i tempi siano brevi. Davanti al Comitato di presidenza di Fi riunito questa sera a palazzo Grazioli Silvio Berlusconi avrebbe sottolineato che non ci sarebbero i tempi tecnici per le elezioni anticipate, visto che bisognerà attendere le correzioni da fare alla legge elettorale dopo la sentenza della Consulta. Il 24 gennaio la Corte costituzionale terrà l'udienza sull'Italicum e il 10 febbraio è atteso il suo verdetto. Difficile, quindi, votare prima di novembre. Le parole del leader azzurro, di fatto, frenano l'accelerazione di Matteo Renzi, che punterebbe al voto in primavera.

Renzi ha fallito, parla troppo, non si governa con le chiacchiere e la parlantina... Contano l'esperienza, la saggezza e l'intelligenza. Durante l'ufficio di presidenza di Fi Silvio Berlusconi avrebbe criticato così il segretario Pd mentre avrebbe avuto parole di elogio per Marco Minniti al Viminale: sta lavorando bene. Di Maio e Di Battista hanno un alto gradimento ma sembrano due meteorine, ve le ricordate? È questa invece la battuta di Berlusconi sui pentastellati.