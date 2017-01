Bersani apre al voto anticipato: "Ma prima cambiamo l'Italicum"

"In una società evoluta la sostanza della governabilità sta nel rapporto fra politica e cittadini. Dunque si può far tutto, compreso anticipare le elezioni, se i cittadini capiscono perché. Dunque, se si parla di legge elettorale, il primo essenziale mattone della governabilità è togliere i capilista bloccati e fare piccoli collegi. Fuori da questa logica c'è solo l'avventura". A scriverlo su Facebook è l'ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, che non smette di incalzare Renzi e i renziani sul futuro del governo e sulla riforma della modifica della legge elettorale.

Dal palco dell'assemblea nazionale dei comitati del No al referendum costituzionale del centrosinistra, organizzata da Massimo D'Alema, gli fa eco Roberto Speranza che dice: "Mai più un Parlamento di nominati che per paradosso la sentenza della Consulta aumenta". Con il parlamento dei nominati si costruisce "il partito dei servi e non il partito delle persone legate al territorio" ha sottolineato Speranza che ricorda di essersi dimesso da capogruppo e di non aver votato la fiducia sull'Italicum. Poi entra nel merito della decisione della Consulta: "siamo a un cambio radicale Si è passati, con la decisione della Corte dalla legge più maggioritaria del pianeta a una legge sostanzialmente opposta".