Bimbo dimesso muore poco dopo

Tiziana Paolocci

Era stato dimesso dopo essere stato visto in ospedale. Ed è morto poco dopo. È la fine tragica di un bambino, un piccolo di soli tre anni.

Una storia tremenda, inspiegabile, che ha gettato la disperazione non solo sulla sua famiglia ma anche su tutta la comunità di Valli del Pasubio. La piccola vittima si chiama Giulio Cortiana e non si è capito ancora se sia vittima della sanità o solo di un malore fulmineo.

Sarà la magistratura a chiarirlo nelle prossime ore. Si sa con certezza solamente che il bambino è deceduto all'ospedale di Santorso nella notte a cavallo tra lunedì e martedì, dopo un ricovero urgente in pediatria. Del caso si stanno occupando i carabinieri che hanno già ascoltato i medici e proceduto, in queste ore, a sequestrare le cartelle cliniche.

Secondo una prima ricostruzione il piccolo si sarebbe sentito male lunedì pomeriggio e avrebbe avvisato la madre dicendole che aveva un forte mal di pancia. La donna lo ha portato al reparto pediatrico del nosocomio dell'Alto Vicentino, dove Giulio è stato visitato e, dopo essere stato sottoposto ad alcune cure, è stato rimandato a casa. Ma invece di migliorare la situazione è peggiorata e i genitori lo hanno riaccompagnato in pediatria. Qui si è ulteriormente aggravato e la morte lo ha portato via poco dopo, mentre era ancora sotto osservazione e i medici cercavano di capirci qualcosa.

Per l'autopsia si attende ora la decisione della magistratura, come spiega la direzione dell'Ulss 7. «La Direzione desidera esprimere tutto il proprio cordoglio alla famiglia del piccolo Giulio - si legge in una nota -. Il personale medico coinvolto nel caso aveva già manifestato la volontà di eseguire un'autopsia per cercare di capire le cause all'origine di questo improvviso decesso, ma nelle ultime ore è intervenuta la magistratura. In attesa delle decisioni di questa ultima, l'Azienda assicura fin d'ora massima collaborazione per cercare di chiarire le cause del decesso». Il primo cittadino, Carlo Bettanin, ha espresso il suo cordoglio invitando la comunità a stringersi attorno a Luca ed Erica, i genitori di Giulio.