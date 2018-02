Boldrini celebra il giorno delle foibe "anche quest'anno" il 9 febbraio: ma è il 10...

Il Giorno del ricordo, solennità civile con cui si fa memoria "la tragedia negli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra ", si celebra ogni 10 febbraio sin dal 2004, quando la legge n.92 del 30 marzo la istituì per la prima volta. E come tutti dovrebbero sapere, a partire dai rappresentanti delle Istituzioni della Repubblica.

Che dire dunque del messaggio con cui Laura Boldrini ripropone oggi un tweet sul tema, pubblicato due giorni fa, e in cui scrive letteralmente: "Anche quest'anno, il 9 febbraio, ho celebrato il Giorno del ricordo per le vittime delle foibe". Come il 9 febbraio? Può essere che la presidente della Camera dei Deputati, terza carica dello Stato, non conosca la data di una solennità così importante?

È vero, venerdì 9 febbraio la Boldrini ha celebrato la memoria delle vittime delle foibe a Montecitorio, chiedendo anche all'emiciclo di osservare un minuto di silenzio. Ma perché scrivere su Facebook che "anche quest'anno" la presidente avrebbe celebrato il Giorno del ricordo il 9? Sarebbe curioso se il presidente Mattarella scrivesse di celebrare la Festa della Repubblica, "anche quest'anno", il 1 giugno. Verrebbe quasi il dubbio, ad essere maligni, che non ne conoscesse la data esatta. Forse la Boldrini farebbe meglio a chiedere spiegazioni a chi cura i suoi social network.

Sicuramente gliene hanno chiesto conto gli utenti che, attentissimi, sono stati lesti a farle notare l'errore.