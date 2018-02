Boldrini al corteo antirazzista tra contestazioni e "Bella ciao"

Macerata e Milano. La sinistra scende in piazza contro il razzismo. Laura Boldrini, oggi candidata con Liberi e Uguali, era presente alla manifestazione organizzata nel capoluogo lombardo dopo la tentata strage di Macerata. Al suo arrivo è stata contestata dagli antagonisti e da alcuni giovani dei centri sociali che in coro le hanno urlato: "Peggior destra!" , "Andate dall'altra parte a fare la passerella" e "Anche oggi beccate un po' di voti" . Altri manifestanti, invece, l'hanno appluadita urlandole "Brava!" .

Sono diventate migliaia le persone che hanno partecipato alla manifestazione organizzata a Milano contro il razzismo e il neo fascismo. La Boldrini è in prima fila: stringe le mani, fa i selfie con gli immigrati (guarda la gallery), prova a strappare qualche voto in più per Liberi e Uguali. "Nel nostro Paese - ha commentato il presidente della Camera - non c'è spazio per l'apartheid" . Ed ha aggiunto: "Quando ci sono degli attacchi razzisti e terroristici come a Macerata non si può stare zitti, come ha detto Luigi Di Maio, e non si può neanche fare quello che ha detto Matteo Salvini, cioè non usare parole chiare e nette contro quello che è accaduto. Questa sembra quasi una partita di ping pong tra Di Maio e Salvini. Una partita che va ad accreditare i gruppi estremisti e questo è quello che fa molto male al Paese - ha, quindi, concluso - noi siamo qui per ribadire un no forte chiaro contro ogni forma di fascismo e razzismo" .