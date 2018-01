Boldrini: "La destra mi spaventa quando strumentalizza la paura"

"La destra mi fa paura nel momento in cui usa e strumentalizza la paura". A dirlo è Laura Boldrini, che - dopo aver ribadito che "non esiste un fascismo buono" - è tornata a parlare delle parole sulla "razza bianca" pronunciate da Attilio Fontana.

"Parlare di difendere la razza bianca è una definizione abominevole e sconcertante, siamo tutti uguali, abbiamo appena ricordato le leggi razziali", ha detto la presidente della Camera a di Martedì su La7, "Il centrodestra non mi piace perché non ha governato bene". E sul ritorno di Silvio Berlusconi e la sua rimonta nei sondaggi ha aggiunto: "Gli italiani non hanno buona memoria: noi cattolici siamo inclini al perdono. Ma ricordiamo tutti come ha lasciato il Paese e bisogna riflettere quando si sceglie".

La Boldrini ha parlato anche dell'immigrazione: "Voglio dirlo, perché mi hanno cucito addosso un cappottino: io non ho mai detto mai che tutti devono venire in Italia, non l'ho mai pensato o detto", ha spiegato, "Dico che va gestito e governato il fenomeno, ci sono responsabilità di chi ha fatto queste leggi. Il governo dell'immigrazione ci deve essere, non mi piace quello che fa il ministro Minniti, serve andare alla causa del problema e cercare un'intesa con l'Europa".