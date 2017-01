La Boldrini lavora da leader della sinistra

"Non abbiamo ancora cambiato passo, non c'è stata una analisi adeguata della vittoria del No al referendum costituzionale di un mese fa. È stata archiviata un po' troppo velocemente questa pratica. I cittadini italiani hanno chiesto nuove politiche su quello che gli sta più a cuore: lavoro, welfare, meno burocrazia, più servizi, certezza dei diritti" . Il presidente della Camera, Laura Boldrini, in un’intervista a Repubblica, boccia senza appello le politiche portate avanti dal governo dell’ex premier Matteo Renzi e sembra volersi proporre come nuovo leader del centrosinistra, anche se non si espone apertamente.

"Non mi sento di fare previsioni, per me quello che conta è ragionare sui programmi e sulle priorità. Il centrosinistra è necessario trovi una condivisione sui contenuti visto che abbiamo alle spalle anni di divisioni proprio su questioni di merito” , dice la Boldrini avendo come stella polare la sinistra di Giuliano Pisapia. “ Voglio prima ragionare su questo, perché il cambiamento non nasce da schemi di Palazzo”, precisa il presidente della Camera che, però, sembra avere già bene in mente un programma politico.