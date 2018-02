Boldrini: "Pd e Fi prove d'intesa". Martina replica a Boldrini: "Leu che aiuta la destra"

"Ci sono guanti bianchi tra Renzi e Berlusconi, il che fa pensare male. Pd e FI non si sfiorano neanche nel dibattito pubblico, ai maligni fa pensare che ci sia già un'alleanza". Così Laura Boldrini, parlando a Circo massimo su Radio Capital. "Ci fa pensare che questo voto utile di cui parla il Pd sia per un'alleanza tra Renzi e Berlusconi. Mi sembra che in questa campagna elettorale ci siano delle prove tecniche", aggiunge l'esponente di Leu. Che poi su Salvini fascista dice: "Occhieggia da quella parte, non ce la fa a dire che è antifascista. È interessato dai voti di quella parte".

Per la presidenza della Camera "ci sono segnali" che evidenziano come "il fascismo non muoia mai". La presidente della Camera torna sulla sua proposta di sciogliere movimenti che si dichiarano di ispirazione fascista. "Se uno è fascista e lo dichiara apertamente quel partito cosa è? Non c'è bisogno che ci sia qualcuno che assomigli a Mussolini. Il fascismo è una cultura dell'intolleranza. La nostra memoria collettiva è a breve termine. Berlusconi è condannato per frode fiscale e ciò nonostante dà le carte. Non si può quasi sentire, parla di flat tax quando è condannato. In Italia la politica non è presa seriamente come dovrebbe essere".

Dal Pd ha risposto il vicesegretario Maurizio Martina che ha detto: "Vorrei dire a Laura Boldrini che i fatti sono più chiari delle parole. Chi divide il centrosinistra aiuta la destra nei collegi territoriali e purtroppo Leu ha scelto questa via, aiutando nei fatti Forza Italia e Lega contro il centrosinistra unito che in ogni realtà si batte per vincere su Berlusconi, Salvini e Di Maio".