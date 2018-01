La Boldrini pronta a candidarsi a Milano: "Sfiderei Salvini a casa sua"

"Dove mi candido? Quando sarà ufficiale si saprà, ormai è questione di giorni" . Il presidente della Camera, Laura Boldrini, prende tempo. Le indiscrezioni dicono a Pesaro contro Marco Minniti o Milano 1 contro Matteo Salvini. "Mi piacerebbero tutti e due - assicura a Un giorno da pecora - ma Salvini dice che mi vuole sfidare e allora non c'è niente di meglio che andare a casa sua a sfidarlo" . Una sfida che il leader del Carroccio ha accettato con entusiasmo: "Finalmente si confronterebbe su legalità, sicurezza, immigrazione e difesa vera dei diritti e della libertà delle donne" .

La Boldrini non correrà nel collegio uninominale di Pesaro. "Il presidente della Camera - fanno sapere fonti vicine al dossier - ha fatto sapere che non sarà candidata nella regione, ma quasi sicuramente a Milano dove guiderà anche il listino proporzionale" . La Boldrini avrebbe già ringraziato il partito marchigiano che le aveva chiesto la disponibilità a candidarsi ad Ancona ( "Pesaro - fanno sapere da Liberi e Uguali - non era mai stata presa in considerazione" ) ma sarebbe stato complicato dividersi tra la Lombardia e la sua regione. La sfida sarà dunque con il leader del Carroccio. "Salvini deve capire un po' di cose - ha detto il presidente della Camera - che le donne non sono bambole gonfiabili o che le case chiuse non c'entrano con l'amore. Lui dice che l'amore fa bene? Ma bisogna distinguere tra amore e sesso a pagamento" .