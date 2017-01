Boldrini : "Trump? Politica pericolosa, rafforza i terroristi"

La politica di Donald Trump? Pericolosa perché mina "i principi giuridici internazionali" e punta a "alimentare caos e ritorsioni che colpirebbero non solo gli Usa ma tutti noi".

Parola di Laura Boldrini che, dai microfoni di Radio Anch'io su Radio1, è tornata ad attaccare senza mezze misure il presidente degli Stati Uniti.

" C'è stata una escalation: prima se l'è presa con i messicani, definendoli trafficanti (ed è come se avesse detto che tutti gli italiani sono mafiosi o camorristi), poi ha detto che la tortura funziona nella lotta al terrorismo, poi ha attuato il blocco di tre mesi dei cittadini provenienti da 7 stati a prevalenza di religione musulmana ", ha spiegato la presidente della Camera, " Tutto questo ci fa capire che si sta agendo su base etnico religiosa, creando sospetti su interi popoli, quando la responsabilità penale è sempre e comunque individuale ".