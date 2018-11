Bombardiere russo sorvola una nave americana

Un bombardiere russo Tu-142 ha sorvolato la USS Mount Whitney, nave ammiraglia della Sesta flotta americana, al largo della Norvegia, mentre sono in corso le esercitazioni Trident Juncture 18 della Nato. Lo ha riferito Russia Today. L'aeroplano, secondo il reseconto di RT, è apparso in volo proprio nel momento in cui i marines a bordo dell'ammiraglia USS Mount Whitney si erano tutti radunati sul ponte per una foto di gruppo. Il volo radente ha dato alle truppe americane l'opportunità di verificare che si trattava proprio di un Tu-142, cui la Nato ha dato il nome in codice di «Bear-F» o «Orso russo».

Inoltre, la testata riporta che il ministero della Difesa di Mosca ha confermato che due aerei anti-sottomarino Tupolev 142 hanno volato sulle acque al largo del mar di Norvegia venerdì, trascorrendo 12 ore in volo e tornando in una base della Russia centrosettentrionale.

Russia Today, che ha pubblicato la foto dell'aereo mentre sorvola la nave, parla di un episodio che evoca i tempi della guerra fredda, dal momento che le esercitazioni in corso sono di una portata tale da ricordare gli anni della contrapposizione tra Usa e Urss sempre pronti a esplodere in un devastante conflitto armato. E la stessa Mosca ha definito le esercitazioni «antirusse».

Nelle manovre, denominate «Trident Juncture 18» e che dureranno fino al 7 novembre, sono impegnati circa 50mila soldati, 10mila veicoli, 65 navi e 250 aerei di 31 Paesi. L'obiettivo di Trident sarebbe addestrare l'Alleanza atlantica a portare soccorsi a uno dei suoi membri in caso di aggressione.