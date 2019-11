Bonaccini apre al M5S: "Sono pronto a discutere"

Stefano Bonaccini apre al dialogo con il Movimento 5 Stelle in vista del 26 gennaio, quando si terranno le elezioni Regionali in Emilia-Romagna. Ospite negli studi di Rai3 nel corso della trasmissione Agorà, il governatore emiliano non ha chiuso le parte ai grillini: premettendo che non è favorevole ad " alleanze per battere gli avversari ", si è detto comunque disponibile a " sedersi insieme e verificare se sui programmi si trovano convergenze ".

Se l'esito dovesse essere negativo " amici come prima ", altrimenti potrebbe essere un'occasione " per fare un governo in Emilia insieme a un resto di centrosinistra molto ampio, stiamo facendo un centrosinistra nuovo e molto civico ". Perciò se i pentastellati vorranno provare lui sarà " pronto a discutere dei programmi, altrimenti non avrebbe senso ".

"No a ridicolerie"

Il dem ha poi stuzzicato Matteo Salvini: " Quando viene in Emilia-Romagna è sempre benvenuto ma la candidata è Borgonzoni, non so se si vergognano perché vedo che lei non parla mai. Dopo il 26 gennaio in Emilia non c'è Salvini perché torna a fare altro ". L'auspicio è che " questa campagna elettorale non diventi una cosa ridicola ".