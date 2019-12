Bonaccini adesso ha paura: "In Emilia la Lega perderà, pensa soltanto a insultare"

Nella giornata di oggi, domenica 29 dicembre, Stefano Bonaccini presenterà a Imola tutti i candidati delle sei liste che lo sostengono per il secondo mandato alla guida dell'Emilia-Romagna: si tratta di uno schieramento " che va dalla sinistra ai moderati che non si riconoscono in questa destra sovranista ed estremista, dagli ambientalisti ai giovani " fino alla sua lista civica " che raccoglie esperienze e competenze ". Da intendersi probabilmente come un nuovo modello di centrosinistra: " Ho deciso di parlare di Emilia-Romagna, mentre i miei avversari continuano a indicare un solo obiettivo: vincere qui per mandare a casa Conte. La nostra coalizione ha un progetto che parte dal buon governo di oggi ". E per vincere domenica 26 gennaio 2020 vuole parlare di " persone e territori, non di alchimie politiche ".

Il governatore del Partito democratico ha poi sferrato un duro attacco alla Lega: " Zero proposte, solo insulti. A partire dal definire pattumiera d'Italia la regione che più sta crescendo e che funziona meglio, come dicono tutti gli indicatori ". Parlando della " amicizia vera " che ha con Nicola Zingaretti, ha colto l'occasione per pungere Lucia Borgonzoni: " Non c'è alcun bisogno che lui mi venga a sostituire, come invece Matteo Salvini sta facendo con lei. Chi si candida a governare una grande regione dovrebbe metterci la faccia ".

Governo e sardine

Nell'intervista rilasciata a La Repubblica, il dem ha ribadito che gli emiliano-romagnoli " vogliono sapere di sanità e scuola, di ambiente e lavoro " e dunque nessuno di loro sarebbe interessato agli " equilibri interni di partito o alleanze politiche a Roma ". Successivamente ha difeso l'operato dell'esecutivo giallorosso: " Non era facile completare una finanziaria partendo dall'evitare un aumento dell'Ivadi 23 miliardi ". Anche se lui si era fatto duramente sentire sulla plastic tax: " È stata ridotta di molto e rinviata, confido che in questi mesi si possa fare meglio ". Si tratta infatti di una misura che danneggia " le imprese della regione, dove si concentra la packaging valley ".

Bonaccini infine si è complimentato con le sardine: " Stanno facendo del bene alla politica, senza urlare o attaccare qualcuno. Pongono domande, il nostro compito è quello di dare risposte e partono da principi e valori nei quali mi riconosco ". Tuttavia ha aggirato la domanda su un'eventuale promozione di un esponente del movimento nella sua giunta: " Ci saranno persone competenti e capaci, che rispondono al telefono quando il sindaco chiama ".

Ora Bonaccini ha paura

Tra meno di un mese l'Emilia-Romagna sarà chiamata ad eleggere il nuovo presidente di regione. Le rilevazioni di questi mesi danno in vantaggio Bonaccini, ma secondo gli ultimi sondaggi la Borgonzoni sarebbe a un passo dal suo avversario. Si prospetta un vero e proprio testa a testa, con il primo al 48,5% e la seconda al 45,5%. Completamente staccato Simone Benini: il candidato del Movimento 5 Stelle non raggiungerebbe la doppia cifra e si attesterebbe al 9,5%, con una forbice che scende addirittura fino al 5,5%.