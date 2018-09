Bonafede: "La Lega è un partner solido. ​Il governo è compatto"

"Lo dico a gran voce: il governo è assolutamente compatto, il M5S ha trovato nella Lega un partner solidissimo nel portare avanti la legge spazzacorrotti, che vogliamo che venga approvata al più presto".

A dirlo è Alfonso Bonafede a margine della sottoscrizione in Corte d'Appello a Bologna del protocollo d'intesa per il distacco di personale regionale negli uffici giudiziari dell'Emilia Romagna per i prossimi 3 anni. Il ministro della giustizia, quindi, modera i toni dopo aver urlato a Matteo Salvini che "le sentenze vanno rispettate". E dopo averlo intimato di non far tornare l'Italia "alla Seconda Repubblica".

Un piccola marcia indietro, insomma. "Uno dei punti fondamentali della mia attività - ha spiegato Bonafede - sarà tirare fuori la giustizia dal pantano di dibattito e polemiche politiche in cui è rimasta ingabbiata per più di 20 anni". Ma nel "pantano" al quale fa riferimento il ministro c'è dentro pure Matteo Salvini? "Non c'è finito nessuno - replica -. Se posso dire, quello a cui si dovrebbe fare attenzione è l'impegno del governo nel mondo della giustizia, sia per quanto riguarda le risorse, e questo lo faremo e ne daremo dimostrazione, sia per quanto riguarda la lotta alla corruzione. Di questo dovremmo parlare".