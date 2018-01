Bongiorno: "Contro di me e Salvini un razzismo di sinistra"

"Credo che ci sia un certo razzismo nei confronti di Salvini, sa perché? Perché quando io dico che secondo me c'è una certa nitidezza di idee di Salvini, la sinistra dice "ma come osa la Bongiorno parlare di nitidezza di idee di Salvini" come se soltanto a sinistra ci potessero essere le idee intelligenti e nitide, come se quello fosse un rozzo". L'avvocato penalista e candidata alla Camera per la Lega, Giulia Bongiorno, ospite a "L'Intervista" di Maria Latella su Sky TG24, risponde così alle critiche.

"Rivendico una coerenza politica: a me ha offerto la candidatura Fini nel 2006. Poi che Fini abbia fatto una serie di percorsi, a me interessa poco, io sono un soldato, è lui che ha cambiato etichetta. Non ci sono stati cambiamenti personali".

E ancora: "Con Salvini ho parlato di quello che vorrei fare per la giustizia e per la sicurezza, non ho mai parlato di ministeri perché sono ovviamente dei temi che appassionano molto i media ma che in questo anno e mezzo, in cui ho avuto degli incontri con lui ho parlato punto per punto di quelle che potrebbero essere delle leggi che potrebbe fare il centrodestra per fare ripartire la giustizia e per creare una serie di nuove norme anche per i clandestini".

Infine la Bongiorno poi ha rivelato: "All'associazione Doppia difesa era previsto un finanziamento di 150 mila euro che sarebbe dovuto arrivare a marzo, ebbene, il giorno dopo l'annuncio della mia candidatura è stato fatto presente che chi ci doveva finanziare non condivide le idee di Salvini. Noi non chiediamo finanziamenti pubblici perché quando c'era la possibilità di averli, ero presidente di Commissione Giustizia e ho detto a Michelle che non ritenevo assolutamente corretto avendo in quel momento un incarico costituzionale arrivassero dei finanziamenti pubblici, per cui noi prendiamo solo finanziamenti soltanto da parte di privati".