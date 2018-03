Bonino eletta con la Lega nel '94? La foto che fa il giro del web

Da qualche giorno su Twitter e su Facebook gira una foto di uan scheda personale di Emma Bonino in cui vengono riportati i dati della sua elezione in Parlamento nel 1994 "con la Lega Nord". Chiariamo subito che l'immagine non un fake e che è stata tratta dal sito della dodicesima legislatura. Ma come stanno davvero le cose? La Bonino è entrata in Parlamento 24 anni fa con la Lega di Bossi? Nel 1994 l'attuale leader di +Europa era nella Lista Pannella-Riformatori.



Per le elezioni del 1994, come riporta il Post, la lista fece un accordo con Forza Italia. In quella tornata elettorale si votava con il Mattarellum, un sistema misto con una parte uninominale e un 25 per cento proporzionale. La Bonino partecipò alla sfida nel sistema uninominale con un seggio a Padova e Selvazzano Dentro. L'ex ministro degli Esteri venne eletta con il 39,5 per cento delle preferenze. E la sua candidatura venne sostenuta da tutta la coalizione di centrodestra, non solo dalla Lega Nord. E così in un archivio più recente viene indicata l'elezione della Bonino con "sistema maggioritario" senza la dicitura di un partito specifico. Pocfhi mesi dopo la sua elezione, la leader di +Europa, venne eletta Commissario europeo per gli aiuti umanitari e per la tutela dei consumatori lasciando così il seggio a Montecitorio.