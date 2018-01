Renzi non molla Bonino "Risolvere i problemi"

Dopo la rottura con Emma Bonino, Matteo Renzi prova a ricucire con la lista +Europa. Il segretario del Pd prova a tendere la mano e spera che possatornare il sereno con l'ex ministro degli Esteri: "Non dimentichiamo che questa legge elettorale: Per un terzo premia le coalizioni. E speriamo di risolvere i problemi burocratici ad esempio sulla raccolta delle firme per la lista Più Europa". Nella sue enews l'ex premier guarda al voto e alla sfida nella campagna elettorale: "Il Rosatellum per due terzi premia i singoli partiti. E qui vogliamo essere il primo partito. Sarà un testa a testa con i Cinque Stelle, secondo i sondaggi. Ma se lavoriamo bene in questi sessanta giorni saremo il primo partito e il primo gruppo parlamentare della prossima legislatura".



A questo punto parla anche del programma dem: "Nei prossimi giorni torneremo su molti argomenti di campagna elettorale, anche alla luce della proposta di programma che la Direzione del Pd discuterà nella prossima riunione. Tengo molto al salario minimo". Infine parla di un nuovo dossier fake news: "Noi femo la campagna elettorale seriamente, parlando dei problemi veri e offrendo soluzioni. Per pulire l'Italia dall'inquinamento ambientale e anche da quello delle fake news. Chi vuole inventare bugie si accomodi pure, noi non lo seguiremo. Ma nei prossimi giorni pubblicheremo il nuovo report sulle Fake News".