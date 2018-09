Boris Johnson divorzia (e ora punta al partito)

Londra Sembra proprio che non riesca a stare lontano dai riflettori e, dopo una giornata passata a parlare di intrighi internazionali e spie russe, Boris Johnson si è ripreso la scena. Il motivo, questa volta, è l'ennesima tresca extraconiugale che ha indotto la moglie a sbatterlo fuori di casa un'altra volta. Sì, perché Johnson - 54 anni come l'attuale moglie Marina Wheeler, avvocato con cui ha avuto 4 figli - era stato in passato allontanato di casa almeno in un altro paio di occasioni, come riporta il Sun in una puntualissima ricostruzione della vita amorosa dell'ex ministro degli esteri inglese. Il re dei tabloid è stato autore dello scoop dandone per primo notizia ieri mattina, ripreso poi da tutta la stampa anglosassone. E constringendo la coppia a confermare ufficialmente la rottura, che sarebbe stavolta insanabile e dovrebbe condurre, hanno fatto sapere i Johnson, al divorzio.

Una banale storia di corna, tuttavia, si presta a letture politiche se di mezzo c'è uno degli esponenti di punta del partito conservatore inglese, pugnace sostenitore della Brexit, fiero oppositore del piano per uscire ordinatamente dall'Europa proposto a Chequers da Theresa May. Di cui Johnson è il più immediato e pericoloso sfidante. Secondo molti commentatori la sua corsa alla leadership del partito e del paese ne risentirà. L'elettorato conservatore inglese è più sensibile di altri ai valori tradizionali della famiglia e del matrimonio e potrebbe essere più riluttante a consegnare le chiavi del potere a un fedifrago impenitente (il Sun racconta di numerose relazioni extraconiugali, un figlio illegittimo, un aborto e altri dettagli). Johnson, tuttavia, ha già in passato ricoperto cariche pubbliche rilevanti tra cui recentemente quella di ministro degli esteri e prima, per due mandati consecutivi, quella di sindaco di Londra con un elettorato ben consapevole delle sue vicende personali, da sempre conosciute. Partendo da queste considerazioni non è escluso che lo scoop del Sun e le dichiarazioni della coppia siano un modo orchestrato dallo stesso Johnson per sbarazzarsi di qualche residuo scheletro nell'armadio e prepararsi per andare allo scontro con May. Rivelando oggi l'ultima scappatella, la stessa non potrà essere usata contro di lui domani.