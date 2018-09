La Boschi contro Salvini: "Attacca Pd, ma nasconde i problemi e l'incapacità"

Maria Elena Boschi, dal palco della Festa dell'Unità di Bologna, difende il Partito Democratico e attacca Matteo Salvini, affermando che "il vicepremier Salvini accusa i magistrati e velatamente li minaccia" .

In che modo il leader del Carroccio riesca a minacciare i magistrati, la Boschi non l'ha chiarito, ma è convinta che la strategia sia quella di "chiedere alla magistratura di occuparsi del ponte di Genova e non dei 49 milioni della Lega" . Ma non si ferma qui l'ex ministra Pd, che non risparmia parole nemmeno sul caso Diciotti: "Vuole fare la vittima anche per quel che riguarda l'indagine a suo carico per sequestro di persona" .