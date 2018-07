Boschi parla alla Festa dell'unità e la platea "non proprio gremita"

Uno scontro con i Giovani Democratici del Pd. Sembra non aver fine la lite dei renziani con iscritti e altre correnti dei dem. Questa volta la polemica arriva da Montemurlo, piccolo comune in provincia di Prato, dove l'ex ministro Maria Elena Boschi era invitata a chiudere la locale festa dell'Unità.

"Una platea non certo gremitissima", dice l'inviata di L'Aria che tira, il programma di La7. Ma non è stato tanto questo il "problema" principale per l'onorevole del Pd. La sezione locale dei Giovani Democratici, infatti, ne hanno contestato l'invito alla Festa dell'Unità senza un contraddittorio. " In un momento in cui il Partito e la sinistra in generale attraversano una grave crisi - avevano scritto i Giovani Democratici - riteniamo che sarebbe stato opportuno favorire lo scambio di contenuti e il confronto interni ed esterni. In questo contesto emerge in modo evidente la necessità di unità, coesione e dialogo: le anime del Partito possono costituire un punto di forza in quanto portatrici di diverse visioni e stimolo al confronto, se valorizzate. Riteniamo inappropriata la rappresentanza di una sola di esse a discapito del pluralismo interno e dell’apertura ad un confronto più ampio, sempre più importante per un Partito che è stato punito per la propria autoreferenzialità ". La Boschi, interrogata sulla polemica, è stata però chiara: "Credo che la polemica fosse sull'organizzazione deklla festa in cui avrebbero voluto sentire anche altre voci. Forse lo hanno chiesto troppo tardi...".