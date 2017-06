Bufera in Aula, voto segreto diventa palese sul tabellone

"Un disguido", un "problema tecnico". Così la presidente, Laura Boldrini, spiega subito quanto è successo sul tabellone elettronico dell'Assemblea di Montecitorio. Ovvero, al momento del voto segreto su un emendamento alla legge elettorale, sul tabellone elettronico nell'emiciclo si accendono le luci verdi, rosse e bianche che indicano come hanno votato i diversi deputati, al contrario di quanto sarebbe dovuto succedere visto che si trattava di votazione segreta. È scoppiata quindi la bagarre in Aula, con tutti contro tutti, e dopo che l'emendamento è stato rimesso in votazione, questa volta segreta anche sul tabellone, e il "patto a 4" è andato sotto, sono iniziate a volare le accuse reciproche e il caos regna ora sovrano nell'emiciclo.