Cacciari boccia l'inciucio: "Salvini vince in tutto il Nord Italia"

Massimo Cacciari è pessimista, e non poco, sull'inciucio giallo-rosso. Il professore, infatti, boccia la raffazzonata alleanza di governo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, nonostante in passato si sia sgolato promuovendo un'intesa tra pentastellati e dem.

Il filosofo, intervistato da La Stampa, è caustico: "Questo governo non nasce dopo un serio lavoro preparatorio. Io al Pd l'avevo detto: occorre lavorare a fondo, con iniziative di base, per arrivare qui dove siamo arrivati, perché era evidente fin da subito che sarebbero andati in crisi. Il Pd doveva arrivarci pronto" . Dunque, l'appunto al segretario: "Anche Nicola Zingaretti l'aveva pure detto, salvo poi non fare niente. E so che Zingaretti era pure contrario a questo governo, ma poverino non ha potuto farci niente, perché c' è anche questa: il Pd ha un segretario, ma il segretario non ha il Pd…" .

Insomma, il Cacciari-pensiero è chiaro: secondo lui, questo esecutivo, non andrà lontano. E, per di più, farà il gioco di Matteo Salvini: "Occorre conquistare gli italiani altrimenti Salvini e tutto il centrodestra avranno davanti una prateria. E allora avremo i sovranisti al potere per una o due generazioni. La loro propaganda sarà martellante. E c' è alle porte la sfida più importante: le Regionali in Toscana e in Emilia-Romagna. Se Salvini vincesse in Emilia-Romagna, il giorno dopo il Pd si scioglierebbe come neve al sole…" .