Caldo o piogge torrenziali: 100 morti nell'estate pazza

Due volti dell'estate, quello del caldo bollente e quello delle piogge torrenziali, ma ugualmente tragici. In Nordamerica le altissime temperature stanno facendo vittime ormai da una settimana: nel Quebec, in Canada, la colonnina del mercurio ha toccato i 35° (un fatto inedito per quella regione) con un'umidità altissima, il che ha provocato la morte di 54 persone di età compresa tra i 50 e gli 85 anni. E nel nord della California un violento incendio, ha colpito un'area pari a tre volte la città di San Francisco nelle contee di Napa e Yolo: circa 3.500 vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme e a 2.500 persone è stato ordinato di evacuare la zona.

Condizioni meteo totalmente diverse nel sud-ovest del Giappone, dove da giovedì fortissime piogge hanno provocato lo straripamento di alcuni fiumi, inondazioni e smottamenti. Anche qui il bilancio è pesantissimo: i media locali riferiscono di 46 morti e vari dispersi. E anche nelle prossime ore continuerà a piovere.