Calenda: "I sindacati sono stati complici dello sfascio targato Raggi a Roma"

Evidenzia senza mezzi termini che “ i sindacati sono stati complici dello sfascio targato Raggi a Roma così come lo sono stati con il malgoverno dei 5Stelle a livello nazionale ”. Nel giorno dello sciopero generale della Capitale, l’europarlamentare Carlo Calenda analizza il ruolo dei sindacati all’interno di un contesto politico come quello della Città Eterna.

In un’intervista al Messaggero, l’ex ministro sottolinea che in questo momento i sindacati hanno abbandonato la Raggi “ e hanno fatto bene. Ma verrebbe da dire: finalmente! ”. Calenda spiega che hanno tolto l’appoggio a un malgoverno di cui loro stessi sono responsabili, come il sindaco, perché non si sono espressi su quanto avvenuto in questi anni ai danni della Capitale e dei suoi cittadini. L’ex ministro è ancora più duro e rimarca “la grandissima responsabilità” dei sindacati per la situazione attuale di Roma come ad esempio il fatto di essere stati contrari a ogni riforma delle aziende partecipate.