Calenda: "Il Pd esca dal Truman show"

Carlo Calenda non le manda a dire e attacca di nuovo Matteo Renzi e il Pd che propongono di abolire il canone Rai.

"La campagna elettorale sarà per molte forze politiche un enorme Truman show di promesse insostenibili", dice il ministro dello Sviluppo Economico a Repubblica, " Ma il Pd non può restare dentro questo brutto spettacolo fatto solo di annunci a effetto. Deve uscirne immediatamente, altrimenti non solo non guadagnerà nuovi voti, ma perderà anche l'elettorato di centrosinistra ".

Calenda - che non si candida "anche per avere la libertà di dire quello che penso" - assicura "gratitudine e lealtà" a Matteo Renzi. " Ma questa lealtà non può essere cieca fedeltà e approvazione di ogni proposta, peraltro quasi mai condivisa", aggiunge, "Sono stato così secco su questa proposta perché Renzi mi ha chiesto la disponibilità, e io gliel'ho data, a collaborare sul programma del Pd. Ma lo faccio a patto che si lavori a un progetto per il Paese, non a battute estemporanee da Truman show ". Del segretario Pd il ministo critica anche " la voglia di dire che tutto andava benissimo e che erano stati raggiunti risultati mirabolanti, quando per rimediare ai danni della crisi ci vuole e ci vorrà ancora molto lavoro ".

Parole che hanno suscitato l'ira dei renziani. "Calenda aveva sposato la linea Minoli, per dividere il canone tra le reti che lavorano", lo accusa Michele Anzaldi. " Per la cronaca, la fiscalizzazione del canone Rai è una nostra proposta storica ", attacca invece Matteo Orfini, " E rafforza la Rai. Mentre di privatizzazioni che hanno distrutto (o quasi) aziende strategiche del Paese ne abbiamo già viste troppe. E direi anche basta ".

"Un film già visto", replica Calenda, "Lo fanno ogni volta che devio dalla linea ufficiale o esprimo pensiero autonomo. Triste e squallido ma tutto sommato innocuo. Anche perché ho detto con grande chiarezza dove mi colloco politicamente".