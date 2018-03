Calenda prende in giro Emiliano: "È come Miss Universo"

Acque agitate nel Pd. Dopo il calmoroso flop alle elezioni del 4 marzo, Carlo Calenda, il ministro dello Sviluppo Economico, ha preso la tessera del Partito Democratico. E dopo il suo ingresso al Nazareno di fatto Calenda si è buttato già nella mischia dei regolamenti di conti tra renziani e minoranza dem. Il ministro dello Sviluppo Economico è stato protagonista di uno scontro su Twitter con il governatore della Puglia, Michele Emiliano.



Il governatore di fatto ha lasciato intendere che lo scenario migliore per il Pd è un'alleanza di governo con il Movimento Cinque stelle per "la difesa dell'ambiente e del creato". Una frase questa che ha acceso l'ironia di Calenda che proprio su Twitter con un messaggino ha messo nel mirino Emiliano. La risposta è chiara: "Sono diventato un suo fan! Un signore che dice che il suo programma è proteggere il 'mare e il creato' è come miss Universo che dice 'voglio la pace nel mondo'. Come si fa a non volergli bene!". Insomma botta e risposta serrati in casa dem che danno la misura di quanto sia ancora acceso lo scontro tra le varie fazioni dopo il risultato elettorale del 4 marzo.