Cambia la "web tax": l'aliquota scende al 3%

Cambia la web tax. Francesco Boccia (Pd) ha infatti presentato un emendamento alla manovra in commissione Bilancio della Camera per ridurre dal 6% al 3% l'aliquota per le singole transazioni digitali, escludendo però l'e-commerce.

L'imposta sulle transazioni digitalli sarà applicata quindi solo alle grandi multinazionali, i cosiddetti "colossi del web", e non sarà possibile recuperare il credito d'imposta per le imprese che rischiano di subire una doppia imposizione. "Con il 3% su base imponibile diversa incasseremo circa 190 milioni nel 2019", ha sottolineato Boccia, presidente della Commissione Bilancio.