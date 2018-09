Camilleri avverte Salvini: "Se fossi al suo posto avrei paura di tutto questo consenso"

"Io sono vissuto tanto da sentire le acclamazioni a Benito Mussolini dalle stesse persone che poi l’appesero […] Attenzione ai grandi consensi irrazionali: è facile passare dalla grandissima passione amorosa all’odio. Al posto di Matteo Salvini avrei paura di tutto questo consenso che viene dagli italiani" . Andrea Camilleri, classe 1925, commenta così la lunga luna di miele tra il ministro dell’Interno leghista e buona parte del popolo italiano.

Lo scrittore è stato protagonista della puntata d’esordio della nuova stagione di Circo Massimo (Radio Capital), occasione nella quale ha parlato a tutto tondo, dalla vita privata al suo commissario Montalbano, passando anche per la politica.

Ecco, su questo versante non sono mancati i parallelismi con il ventennio fascista nel quale – dice – "l’Italia rischia di tornarci dentro; ho paura che l’araba fenice possa rinascere, non dalle sue ceneri ma dall’ignoranza" .