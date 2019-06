Camilleri, insulti choc in radio: "Salvini mi dà un senso di vomito"

Un'aggressione a testa bassa, infarcito di insulti senza precedenti. Andrea Camilleri sceglie i microfoni di Radio Capital per attaccare, con violenza inaudita, il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lo fa rimettendo al centro del dibattito l'uso del rosario i campagna elettorale. "Non credo in Dio - spiega lo scrittore - ma vedere Salvini impugnare il rosario dà un senso di vomito" . Un'invettiva verbale che, però, non sembra scalfire il leader leghista che, durante una diretta su Facebook, replica con il sorriso sulla bocca: "Scrivi che ti passa..." .

"Non credo in Dio, ma vedere Salvini impugnare il rosario dà un senso di vomito" . Intervistato da Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto a Circo Massimo, su Radio Capital, Camilleri usa parole durissime per insultare Salvini e denigrare la sua scelta di affidare al rosario la passata campagna elettorale per le europee. "È chiaro che tutto questo è strumentale - tuona lo scrittore agrigentino - fa parte della sua volgarità" . Quindi, passa a strumentalizzare papa Francesco. "Lui, che sa quello che fa, non impugna il rosario, non ne ha bisogno, sa che offenderebbe profondamente i santi" . "Più passano i giorni - incalza poi - più gli interventi di papa Francesco si fanno incisivi e precisi. È l'unico grosso uomo politico che esista oggi al mondo. Certo non è paragonabile a Trump..." .