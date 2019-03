Camilleri lo paragona ai gerarchi fascisti. Salvini: "Sinistri senza argomenti"

È scontro a viso aperto tra Matteo Salvini e Andrea Camilleri. Il ministro e lo scrittore, è evidente, non la pensano allo stesso modo sul tema migranti. E oggi non hanno mancato di "punzecchiarsi" a distanza sul tema dell'immigrazione.

L'affondo dello scrittore

" È tutto un gran tornare indietro - ha detto oggi il noto scrittore e papà di Montalbano in una intervista a radio radicale - Torna indietro, torna indietro e arriveremo finalmente al ’22, che è quello a cui segretamente tanti politici aspirano. Mi creda, ho 93 anni e ho conosciuto i gerarchi fasciscti. Salvini sarebbe stato un meraviglioso federale di Mussolini ".

Non è la prima volta che lo scrittore si esprime contro il leader della Lega. Ha definito in passato le sue azioni "nazista volgarità" e il suo consenso "brutto" perché fa venire alla luce l'Italia "razzista". Ma stavolta ha avvicinato il ministro addirittura a Mussolini.

La replica di Salvini a Camilleri