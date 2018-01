Candidature grilline, spunta l'idea Paragone

In vista del voto per le politiche del prossimo 4 marzo, il Movimento Cinque Stelle ha dato il via alle "parlamentarie" per la scelta dei candidati. I termini per iscriversi sono scaduti oggi, 3 gennaio, alle ore 17:00. E come sempre in questi casi inziano a trapelare le prime indiscrezioni su quei nomi "top" che potrebbero entrare nelle liste per le candidature. E tra questi c'è quello di Gianluigi Paragone. Giornalista e conduttore televisivo spesso è stato accostato al Movimento Cinque Stelle. Lui per il momento non conferma le voci che lo vorrebbero candidato con i grillini. Affida la sua reazione ad un post su Facebook in cui ha scritto. "Se son rose fioriranno, se son stelle brilleranno". Parole in cui tanti utenti sui social hanno letto un preludio alla discesa in campo. Paragone recentemente ha presentato l'ultimo raduno grillino "Italia a 5 Sytelle" ed è stato il moderatore del "Sum #01", l'evento pentastellato grillino che si è tenuto ad Ivera e che è stato dedicato a Gianroberto Casaleggio.