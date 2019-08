Cannabis light, pronto il ddl Bonino "salva negozi"

Un disegno di legge per salvare i negozi che vendono cannabis light è pronto: la proposta di legge è stata depositata al Senato da Emma Bonino e verrà presentata nel dettaglio nella giornata di domani. La scelta fa eco alla recente sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione, che ha dichiarato illegali la coltivazione della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti. Sono dunque incriminate la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la raffinazione, la vendita, l'offerta o la messa in vendita, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, la distribuzione, il commercio, l'acquisto, l'esportazione, l'importazione, il trasporto, il fatto di procurare ad altri, l'invio, il passaggio o la spedizione in transito e la consegna per qualsiasi scopo o comunque illecita detenzione al di fuori dell'ipotesi di uso personale.

"Regalo alle mafie"

Una nota pone l'attenzione sul fatto che sono in gioco 2800 shop in tutta Italia e circa 10mila posti di lavoro. Il ddl verrà presentato domani attraverso una conferenza stampa fissata alle ore 15 nella sede di +Europa in via Santa Caterina da Siena 46. Saranno presenti il segretario Benedetto Della Vedova, Carmelo Palma e Alessandro Massari, della Direzione.