Capitan, addio al cane simbolo della fedeltà

«Adiós Capitán, tu corazón fiel se ha detenido y ahora Argentina llora» (Addio Capitan, il tuo cuore fedele si è fermato e ora l'Argentina piange). Era diventato un eroe nazionale e gli eroi si piangono, quando muoiono. In realtà la fama di Capitan, un pastore tedesco scomparso pochi giorni fa all'età di 13 anni, aveva varcato i confini della nazione sudamericana per approdare a quelli del mondo intero, monumentale figura di fedeltà. Dopo avere vissuto per 10 anni di fianco al luogo di riposo del suo proprietario Capitan è morto, per un'insufficienza renale, sulla tomba di chi lo aveva acquistato da cucciolo, nel cimitero municipale di Villa Carlos Paz, una città nello stato argentino di Cordoba.

Il signor Miguel Guzman ha acquistato Capitan, come regalo per il figlio tredicenne Damian nel 2005, ma è morto improvvisamente a marzo dell'anno dopo. Quando la sua famiglia è tornata dai funerali, Capitan è scomparso. Pensavano fosse scappato, ma sono rimasti scioccati nel trovare il cane sulla tomba del suo proprietario, mesi dopo. Hector Baccega, direttore del cimitero, aveva detto ai media: «È arrivato qui un giorno, tutto solo e ha iniziato a girovagare per il cimitero fino a quando non ha trovato la tomba del suo padrone». E lì è rimasto per 10 anni. All'inizio, la notizia ha commosso l'intera Argentina, ma dopo dieci anni, tutto il mondo è rimasto impressionato da questo esempio estremo di fedeltà e la commozione per la sua morte è passata di continente in continente. Quattro anni fa Capitan è stato visitato dal veterinario Cristhian Sempels che gli ha diagnosticato un'insufficienza renale. Il medico ha detto alla stampa: «Avremmo potuto ricoverarlo in una clinica veterinaria, ma date le sue condizioni, questo avrebbe forse allungato la sua vita di pochi mesi o forse sarebbe morto lontano da chi ha amato molto prima. Abbiamo preferito lasciare che frequentasse il cimitero dormendo sulla tomba del suo proprietario». Non è ancora chiaro dove Capitan sarà sepolto. Le autorità locali hanno suggerito che venga cremato e le sue ceneri collocate sotto un monumento dove i cittadini possano onorare la sua lealtà. I membri della Fondazione per la protezione degli animali chiedono che le sue ceneri vengano inumate con quelle di Miguel Guzman.

Capitan non è l'unico animale ad avere amato il suo padrone oltre la morte. Quando Wagner de Lim Figueiredo, 34 anni, morì nel nord-est del Brasile, i partecipanti al funerale rimasero stupiti nel vedere Sereno il suo cavallo piangere di dolore. Il cane Cesur visita, ogni singolo giorno, la tomba del vecchio proprietario Mehmet Illhan nel nord-ovest della Turchia, mentre il marito di Theresa Morini ha riportato a forza dal cimitero Deta, il cane dell'anziana di 86 anni da poco defunta. Anche gli uomini possono essere altrettanto fedeli ai cani. Il grande poeta Lord Byron, accudì Boatswain, il suo Terranova ammalato di rabbia, fino all'ultimo giorno e lasciò scritto nel suo testamento di inumare le sue ceneri con quelle del cane nella monumentale tomba che aveva fatto costruire per lui.