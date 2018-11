Carfagna: "Berlusconi ha una forza senza pari"

"Berlusconi? Non solo è vivo e vegeto, ma ha anche una forza senza pari". A dirlo è Mara Carfagna, intervistata dal settimanale Oggi nel numero in edicola domani.

"Uffa! Che noia! Ci si mette pure lei a tirarla a Berlusconi. Guardi che non solo è vivo e vegeto, ma ha anche una forza senza pari!", risponde a chi gli chiede se sarà lei a succedere alla guida di Forza Italia.

"Conosco la fama di maestrina che mi precede, ma commetto errori e sono attraversata da dubbi e incertezze", dice poi parlando di sé. E sul giornale tedesco che titolò "La minstra più bella del mondo" quando Berlusconi la volle al ministero per le Pari Opportunità, commenta: "Non mi ha offeso quel titolo ma mi ha fatto capire che da lì in avanti la mia sfida sarebbe stata quella di dimostrare di essere brava e competente… Io ce l’ho messa tutta".